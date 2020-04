Hoe ziet het er (heel voorlopig) uit voor volgend seizoen: 16 in 1A met... OHL, Beerschot en Westerlo, drie clubs in 1B

Op basis van wat we nu weten is er ook een - heel voorlopige - reeksindeling te maken voor volgend seizoen. Let op: dit is puur op basis van de uitspraken van de Licentiecommissie en houdt nog geen rekening met het BAS.

Als we uitgaan van dezelfde format als dit seizoen zijn momenteel deze zestien ploegen volgend seizoen in 1A actief: Anderlecht, Antwerp, Beerschotn Cercle Brugge, Club Brugge, Charleroi, Eupen, Genk, Gent, KV Kortrijk, KV Mechelen, OH Leuven, STVV, W. Beveren, Westerlo en Zulte Waregem.

Omdat Standard, Moeskroen en Oostende hun proflicentie niet kregen, zijn er drie vrijgekomen plaatsen. Die worden dan sowieso opgevuld door de twee promotiefinalisten. De derde plaats is dan voor Westerlo, dat de hoogstgenoteerde club in 1B met een proflicentie is.

1B dood?

In 1B zijn er voorlopig sowieso nog wat plaatsjes vrij, want met Deinze, Union en RWDM is het daar wat magertjes qua clubs die hun licentie al gekregen hebben. Sowieso gaan er andere amateurclubs hun kans nu ook ruiken om nog een gooi te doen naar het profvoetbal. We denken aan Seraing, Lierse-Kempenzonen,...

Het hoeft niet gezegd dat 1B in de huidige omstandigheden geen overlevingskansen heeft.