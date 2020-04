Eerste licenties voor het nieuwe seizoen zijn binnen, ondanks vragen Waasland-Beveren & co daaromtrent: "Wij waren en zijn klaar voor de toekomst"

Drukke dagen op de Houba de Strooperlaan in Brussel, waar beslist wordt over de licenties van de diverse clubs. Een eerste ploeg kwam al met positief nieuws naar buiten.

KV Mechelen was er als de kippen bij om als eerste officieel naar buiten te brengen dat het zijn licentie voor 1A én Europees voetbal heeft gekregen voor volgend seizoen.

Er waren wat vragen gekomen over een eventuele nasleep van Operatie Propere Handen met oog op de licenties voor het komende seizoen, maar dat is dus allemaal van tafel geveegd.

Trouw legioen

"We zijn trots dat we de licentie binnenhalen", aldus algemeen directeur Frank Lagast op de webstek van Malinwa. "Dit is een opsteker en een duidelijk signaal naar alle supporters en partners: wij waren en zijn klaar voor de toekomst."

De huidige coronatijden zijn moeilijk voor iedereen, maar hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx ziet het behalen van de licentie als een belangrijk signaal: "Dit is de verdienste van iedereen die KVM een warm hart toedraagt. En vooral goed nieuws in een moeilijke periode waarin we blij en dankbaar zijn dat we kunnen rekenen op een legioen van meer dan 17.000 supporters, trouwe partners, een schitterende spelersgroep en staf en uiteraard onze trouwe medewerkers en vrijwilligers."

Zonet de bevestiging vd licentiecommissie @kvkofficieel heeft de licentie voor volgend jaar behaald. Proficiat aan zij die hiervoorveel werk en energie insteken! — joseph allijns (@josephallijns) April 8, 2020

Ook Kortrijk, Eupen, OH Leuven en Beerschot maakten inmiddels bekend dat ze hun licentie hebben verkregen voor volgend seizoen. ​Rond 18 uur wordt ook in diverse andere licentiedossiers officieel nieuws verwacht.