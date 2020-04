Aansteker gericht naar Lamkel Zé en bommetjes leveren Standard fikse boetes op

De topper tussen Standard en Antwerp op speeldag 27 heeft een staartje gekregen voor de Rouches. Naast de drie punten houdt de Luikse club ook een fikse boete over aan de beladen match.

De sfeer op Sclessin was bijzonder gespannen op 22 februari. Een maand eerder had Antwerp de Rouches uit de beker gekegeld, met een onnodig provocerende Lamkel Zé in de slotfase van de match. Op speeldag 27 werd hij al van tijdens de opwarming uitgefloten.

Maar daar bleef het niet bij. De Kameroense winger van Antwerp kreeg bij het nemen van een corner ook tal van objecten naar het hoofd geslingerd, waaronder een aansteker. Tijdens de partij werden er door het thuispubliek ook enkele bommetjes gegooid en pyrotechnisch materiaal afgestoken.

Die overtredingen leveren de Luikse club twee keer een boete van 4.000 euro op.