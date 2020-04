Analisten zijn duidelijk: "Enorm groot risico van de Pro League" en "Als we Europese deelnemers willen ..."

Het zat er vorige week even bovenarms op tussen de Pro League enerzijds en de UEFA anderzijds over het stopzetten van de competitie. Bij de KBVB maakten ze zich sterk dat er een onderhoud was en dat de Europese voetbalbond het standpunt begrijpt, maar ...

Maar misschien is dat toch niet helemaal het geval. UEFA-voorzitter Ceferin liet al eens in zijn kaarten kijken door te stellen dat "de Belgen hun fout ondertussen hadden ingezien." En wie weet zal er nu toch nog moeten gevoetbald worden. De UEFA-deadline is verschoven van 30 juni naar 3 augustus en steeds meer competities lijken zich daar naar te schikken. UEFA beslist "Nederland heeft de bocht nu ook al wat gemaakt. Als wij het enige land zijn waarin niet zou gespeeld worden, dan moeten ze daar misschien toch nog eens over nadenken", aldus Marc Degryse bij Play Sports. "Ze zeggen wel dat de UEFA ons niks kan maken, maar toch ... Je weet maar nooit." Stijn Françis is dezelfde mening aangedaan: "Ze hebben een serieus risico genomen. Of de competitie nog zal worden voortgezet? Als we volgend jaar Europese deelnemers willen zal het moeten."