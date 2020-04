De zoektocht naar de laagste stamnummers: 39. Waar het voor Hugo Broos (Anderlecht, Club Brugge) en Freddy Verbelen (KV Mechelen) allemaal begon

Heel veel teams verwijzen graag naar hun stamnummer om de authenticiteit of oudheid van hun club in de verf te zetten. Bij de laagste stamnummers (en dus de oudste clubs) zijn vele teams echter al verdwenen. De komende maanden grasduinen wij in het verleden. Deze week: 39. Borght-Humbeek.

Stamnummer 39 brengt ons naar de Vlaamse rand rond Brussel en meer bepaald naar Humbeek, een deelgemeente van Grimbergen. Daar werd in 1907 Humbeek FC opgericht, een team dat doorheen zijn geschiedenis af en toe in de nationale reeksen zou spelen, maar nooit écht doorbrak.

Met de concurrentie van Grimbergen, Strombeek (dat later zou opgaan in Brussels) en ook de vele Brusselse ploegen op slechts enkele kilometers, was het voor Humbeek nooit makkelijk om echt een topteam uit te bouwen voor de hogere nationale reeksen.

Fusie

Verder dan bevordering (3e klasse in vroegere tijden, 4e klasse in latere tijden of 3e Amateurklasse in huidige tijden) zou het team nooit reiken bijvoorbeeld. Het team ging in 2017 bovendien op in een fusie met Borght.

Daardoor is Borght-Humbeek nu wel een van de absolute grote teams in de Vlaamse noordrand rond Brussel, met vele jeugdteams en een vrouwenploeg ook. Het speelde afgelopen seizoen in de Eerste Provinciale Vlaams-Brabant en vocht er derby's uit met Grimbergen en Meise onder meer.

Broos & Verbelen

Humbeek zal altijd de geschiedenis ingaan als de ploeg waar Hugo Broos leerde voetballen als jeugdspeler, tot het grote Anderlecht hem er op 17-jarige leeftijd al kwam wegplukken. De rest is geschiedenis.

Ook Freddy Verbelen - de legendarische doelman van KV Mechelen in de jaren '70 die onder meer meest verdienstelijke speler van Malinwa werd in het seizoen 1975-1976 - was een jeugdspeler van Humbeek FC.

Erelijst:

/