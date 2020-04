Anderlecht vindt compromis over trainingen, die maandag hervatten

Vincent Kompany wou graag herbeginnen met trainen, maar niet iedereen op de club was daarvoor gewonnen. De speler/manager kreeg nu toch zijn zin en begin volgende week wordt er weer getraind op Neerpede.

Niet alle spelers zijn ervoor te vinden, maar er is een compromis gevonden: de trainingen zijn niet verplicht. De spelers die te veel schrik hebben voor besmetting mogen thuis hun individueel programma verder afwerken, weet Het Nieuwsblad. Dat programma is wel verplicht. Voor jongens als Roofe en Zulj, die waarschijnlijk niet in Brussel geraken, geldt dat ook.

Uiteraard zullen de veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden: afstand houden, trainen in kleine groepjes... Anderlecht wil klaar zijn als er beslist wordt dat de competitie toch hervat wordt. Al lijkt die kans na de uitspraken van Marc Van Ranst bijzonder klein.