Geen voetbal op 12 april, wat gebeurde er in de geschiedenis allemaal? Bommetjes in Standard - Anderlecht én Milanese derby, de off-day van Nzolo & ...

Ook op zondag 12 april geen live-voetbal op de Belgische velden. In het verleden was dat al eens anders, uiteraard. Wat waren enkele belangrijke momenten van 12 april doorheen de recente voetbalgeschiedenis?

12 april ... 2019

Een jaar geleden was er wél nog voetbal in de play-offs. Zo stond er op vrijdagavond een wedstrijd tussen Standard en Anderlecht op het programma.

Marin en Mpoku maakten er na een halfuur al 2-0 van voor de Rouches, het vervolg zal nog lang in ons geheugen gegrift staan. Vuurpijlen uit het uitvak en uiteindelijk een forfaitnederlaag voor paars-wit.

12 april ... 2015

In 2015 stond er in play-off 1 net dezelfde wedstrijd op het programma. Standard zou toen met onder meer twee goals van Ezekiel de punten thuishouden tegen Anderlecht.

In de eindafrekening zou het ervoor zorgen dat paars-wit de derde plaats maar zou grijpen en AA Gent uiteindelijk de verrassende kampioen werd.

12 april ... 2013

De match van 12 april 2013 is er eentje die nog in het geheugen van vele supporters van Zulte Waregem met een zwarte rand staat omschreven.

Die dag werd in eigen huis met 3-4 verloren van Standard, een nederlaag die in de eindafrekening over het verschil tussen geen of wel een titel zou beslissen. Scheids Nzolo liet in die match enkele dubieuze buitenspeldoelpunten van de Rouches valideren.

12 april ... 2009

Nog enkele jaren eerder was het eens aan Anderlecht om te juichen in een topper tegen Club Brugge - toen er nog geen play-offs waren.

Boussoufa maakte het verschil en schakelde blauw-zwart zo definitief uit voor de titel. Uiteindelijk eindigde paars-wit naast Standard op plek 1.

12 april ... 2005

En dan is er nog 12 april 2005, toen er ook in Europa al eens een wedstrijd werd stilgelegd. AC Milan was op bezoek bij Internazionale in de Milanese derby.

Na de 0-2 uit de heenmatch hadden ze het ook in de terugmatch voor elkaar, maar een kwartier voor tijd werd de match simpelweg stilgelegd.