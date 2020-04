Van Ranst stelt zich vragen bij trainingen Anderlecht: "Hebben ze toestemming van het crisiscentrum?"

Anderlecht heeft vandaag de trainingen hervat, met in acht houding van de maatregelen tegen het coronavirus. Toch heeft expert Marc Van Ranst een dubbel gevoel daarbij: "Is het een goed signaal?"

Van Ranst legt dat dubbel gevoel uit. "Langs de ene kant kan ik Anderlecht begrijpen", zegt hij hij DH. "De spelers oefenen hun beroep uit en ik ben ervan overtuigd dat de medische staf er alles aan doet om de spelers minitieus op te volgen en te zorgen dat ze niet besmet worden."

"Langs de andere kant pleit de perceptie niet in hun voordeel. Op het moment dat we iedereen vragen om thuis te blijven, komen de spelers naar de club. Het is een grijze zone... Ik vraag me af of Anderlecht de toestemming had van het crisiscentrum..."

Genk heeft trouwens de trainingen ook al hervat. Profspelers komen naar de club om hun beroep uit te oefenen, wat ze niet van thuis uit kunnen. Ze waren ook niet verplicht om te komen trainen.