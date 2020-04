Gent, Zulte Waregem en Kortrijk als laatste opstapje naar het grote werk: Lerager, Foket en hun lotgevallen

Voor liefst 71 spelers was de Belgische competitie het allerlaatste opstapje naar een van de vijf grote competities in Europa: Bundesliga, Ligue 1, Primera División, Premier League en Serie A. Het grootste deel passeerde via Genk, Anderlecht en Club Brugge, maar het lukte ook bij andere clubs.

Onderzoekbureau CIES ging op zoek naar de grootste stepping stones, de clubs die het meeste spelers aan de grootste Europese competities afleverden. Wie komt in aanmerking? Alle spelers wiens laatste club een Belgische was voor ze hun debuut maakten in de G5-competities en nu uitkomen voor een club in een van die competities. Zukanovic achterna De spelers van Genk (16), Anderlecht (13) en Club Brugge (11) gaven we u al mee (dat leest u HIER), maar ook Gent deed een flinke duit in het zakje met zeven spelers. Birger Verstraete (Keulen) en Dylan Bronn (Metz) verlieten de club dit seizoen. Hun vijf voorgangers die nu aan de slag zijn in een Europese topcompetitie zijn: Samuel Kalu, Moses Simon, Thomas Foket, Kalifa Coulibaly en Ervin Zukanovic. Ook ploegen die niet tot de G5 behoren leverden af en toe een speler een de 'Grote Vijf van Europa'. Zulte Waregem was de laatste club waar Lerager, Trajkovski en Thorgan Hazard voor speelden voordat ze hun debuut maakten bij respectievelijk Bordeaux, Palermo en Mönchengladbach. Atal, ex-Kortrijk, is nu een vaste waarde bij Nice en Ramy Bensebaini belandde via Montpellier, Rennes en het ter ziele gegane Lierse bij Mönchengladbach. STVV verdiende een aardige som aan Tomiyasu (Bologna) en Waasland-Beveren aan Ampomah (Düsseldorf). Ex-kustboys Lukaku en Marusic zitten nu bij Lazio.