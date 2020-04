Genk, Anderlecht en Club Brugge als laatste opstapje naar het grote werk: Ndidi, Biglia, Bacca en hun lotgevallen

Racing Genk, Anderlecht en Club Brugge zijn ideale clubs voor spelers om door te stoten naar de vijf grote competities in Europa: Bundesliga, Ligue 1, Primera División, Premier League en Serie A. Het perfecte opstapje in de carrières van Kouyaté, Perisic en Ndidi.

Onderzoekbureau CIES ging op zoek naar de grootste stepping stones, de clubs die het meeste spelers aan de grootste Europese competities afleverden. Wie komt in aanmerking? Alle spelers wiens laatste club een Belgische was voor ze hun debuut maakten in de G5-competities en nu uitkomen voor een club in een van die competities.

Racing Genk leverde zo 16 spelers af, Anderlecht 13 spelers en Club Brugge 11. Een overzicht.

Racing Genk (16):

Sander Berge, Leandro Trossard, Mbwana Samatta, Joseph Aidoo, Ruslan Malinovskyi, Marcus Ingvartsen, Omar Colley, Timothy Castagne, Wilfred Ndidi, Leon, Bailey, Christian Kabasele, Sergej Milinkovic-Savic, Kalidou Koulibaly, Christian Benteke, Thibaut Courtois, Keven De Bruyne.

Anderlecht (13):

Leander Dendoncker, Sebastiaan Bornauw, Alexis Saelemaekers, Lukasz Teodorczyk, Aaron Leya Iseka, Youri Tielemans, Bram Nuytinck, Dennis Praet, Dodi Lukebakio, Lucas Biglia, Romelu Lukaku, Cheikhou Kouyaté, Matz Sels.

Club Brugge (11):

Wesley Moraes, Arnaut Groeneveld Danjuma, Marvelous Nakamba, Stefano Denswil, Sofyan Amrabat, José Izquierdo, Thomas Meunier, Mathew Ryan, Oscar Duarte, Carlos Bacca, Ivan Perisic.