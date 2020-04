Birger Verstraete doneert 10.000 euro aan ex-club en doet KVO-fans dromen van een terugkeer

Birger Verstraete debuteerde bij Club Brugge als profvoetballer, brak volldig door bij KV Kortrijk en sleepte een transfer naar het buitenland in de wacht als speler van Gent. Maar de ploeg van zijn hart, dat is KV Oostende.

Nu de club het bijzonder moeilijk heeft kan hij niet 'niet ingrijpen', liet hij verstaan bij Het Laatste Nieuws. Hij voegde de daad bij het woord en schonk 10.000 euro aan de inzamelingsactie van Franck Berrier en Sebastien Siani.

Terugkeer naar het oude nest?

De middenvelder van FC Köln was zelfs nog jeugdtrainer bij KVO. "Veel van mijn spelertjes dreigen straks zonder club te vallen bij een faillissement en ik zat vroeger zeven dagen op zeven op De Schorre. Net daarom dat ik ook mijn bijdrage wou leveren nu de club dreigt te verdwijnen", verklaarde Verstraete zijn gulle gift.

Verstraete deed de fans van Oostende dromen, op lange termijn weliswaar, van een terugkeer. "Dat is voor mij een uitgemaakte zaak. Het zit in mijn hoofd, ik ben honderd procent zeker dat ik bij KVO zal terugkeren. Die club is een deel van mijn leven", besloot hij.