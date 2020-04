Waarom uitstel EK voor Anderlecht-talent wel eens een heel mooi cadeau kan worden...

De Ghanese bondscoach Charles Akonnor heeft er alles aan gedaan om Jérémy Doku te overtuigen, maar die zei resoluut 'nee' op het voorstel om voor Ghana te komen spelen. Niet meer dan logisch, want de geboren Antwerpenaar heeft grote kans om volgend jaar voor België op het EK te staan.

Al voor de coronacrisis uitbrak, speelde bondscoach Roberto Martinez met het idee om Doku mee te nemen op stage in Qatar. Om hem beter te leren kennen en hem al stilletjes te integreren in de groep. Martinez is al sinds hij werd aangesteld bezig met de groep te verjongen. Hij wil toekomstgericht werken. Youri Tielemans en Yari Verschaeren zijn daar het beste voorbeeld van. Nog voor ze helemaal waren/zijn doorgebroken wilde hij hen er al bij.

Was er al kortbij

Zo ook bij Doku, die indruk gemaakt heeft op Martinez met zijn pure snelheid en zijn steeds beter wordende efficiëntie. Een speler op de flank met diezelfde versnelling heeft hij niet. Weinig ploegen trouwens. Daarom ook dat Doku internationaal nu al zo gegeerd is. De grootste topclubs houden hem in het oog gezien zijn uniek profiel.

Nog steeds maar 17 en al 30 matchen in de eerste ploeg met de laatste maanden ook vier goals en drie assists. Martinez heeft ook gezien hoe hij in België backs tuureluurs maakt en wil hem graag op training tegen de toppers eens aan het werk zien. Of hij het ook kan tegen Meunier, Vertonghen, T. Hazard...

Nog steeds maar 19 volgend jaar

Een jaartje meer ervaring zou dus wel eens het proces kunnen versnellen en hem een eerste groot toernooi opleveren, dan zal hij net 19 - hij verjaart op 27 mei - geworden zijn. Als hij de progressie blijft maken die voorspeld wordt, zal Martinez niet twijfelen om een plaatsje voor hem vrij te maken, valt al te horen. 't Is immers een extra wapen. Want niemand in de huidige groep is zo snel. Al zal Lukaku het waarschijnlijk wel eens willen proberen...