Biglia weet waar hij naartoe wil: "Mijn keuze hangt niet van het financiële aspect af"

De fans van RSC Anderlecht hopen nog steeds op een terugkeer van Lucas Biglia. De Argentijn is dan wel transfervrij, maar zijn bestemming zal niet in België liggen.

Michael Verschueren had de voorbije maanden een open lijn naar Lucas Biglia. Er was regelmatig contact, maar de realiteit is nu eenmaal dat RSC Anderlecht het geld niet heeft om de voormalige aanvoerder te betalen.

Bovendien weet La Gazzetta dello Sport dat Biglia ook een aanbod van Torino FC naast zich heeft neergelegd. Il Principito wil terugkeren naar Argentinië. "En in dat geval zal mijn keuze niet van het financiële aspect afhangen."

Geen Anderlecht, wel Argentinië

Argentinos Juniors en Independiente - niet toevallig de voormalige clubs van Biglia - hebben zich alvast gemeld. Ook Boca Juniors ziet wel iets in de 58-voudig Argentijns international.