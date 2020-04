Raad van Bestuur Pro League kwam samen en komt met meer vragen: "Allemaal vragen waar we nog geen antwoord op hebben, maar ..."

De Raad van Bestuur van de Pro League bereidde op donderdag 16 april de algemene vergadering van 24 april voor. Daarin wordt beslist over de rest van het seizoen. Maar wat met de start van volgend seizoen?

De algemene vergadering van volgend seizoen werd voorbereid, maar er werd ook al eens gepraat over de mogelijke start van volgend seizoen.

Mogelijk zal dat zonder publiek moeten, want massa-evenementen zijn tot eind augustus niet mogelijk voor de veiligheidsraad.

Veel vragen ...

"We willen graag duidelijkheid over wat een massa-evenement precies is", aldus Peter Croonen bij Sporza. "Wat is spelen achter gesloten deuren precies?"

"En wat als er opnieuw supporters welkom zijn? Moeten die dan getest worden of hoe gaat dat? Er zijn allemaal vragen waar we op dit moment nog geen antwoord op hebben." Toch wil de Pro League meedenken met de veiligheidsraad: "Als beslist wordt dat het nieuwe voetbalseizoen mag starten zonder publiek, dan zijn we daar eventueel wel toe bereid. Anders wordt er heel lang niet meer gevoetbald."