Makelaar schetst situatie op transfermarkt: "Er zal veel gebruik en misbruik gemaakt worden"

Momenteel zouden we al overstelpt moeten worden met transfergeruchten her en der, maar het blijft kalm. Al worden de makelaars nog altijd wel druk gesolliciteerd, de knopen kunnen niet doorgehakt worden. "Het wordt een bloedblad", klinkt het bij makelaar Gunter Thiebaut.

Een aparte transferperiode komt eraan... “Dat is het nu al. Het blijft bougeren: we zoeken dit profiel, kunnen zo’n loon geven… Maar zolang er geen enkele duidelijkheid is wanneer en hoe kan worden hervat, hoe 1A en 1B er zullen uitzien en wat de sportieve budgetten inhouden, kan er niets beslist worden", zegt Thiebaut in De Zondag.

"Het is evenwel logisch dat de clubs zo weinig mogelijk gaan uitgeven aan transferprijzen en aan lonen. Terwijl veel spelers omwille van dat laatste, geen betere salarissen, op hun beurt misschien liever blijven waar ze zijn. Er zal véél gebruik én misbruik worden gemaakt van de situatie."

Vergeet niet dat voetbal een emotioneel gegeven is

Thiebaut heeft zelf jongens als Van Crombrugge en Dejaegere in zijn portefeuille en zag op Transfermarkt.com hun waarde al dalen. “Maar het is duidelijk dat hun echte waarde hoger zal liggen”, aldus Thiebaut. “Ook zal afhangen van welke salarissen men wil betalen. Echte toppers zullen nog wel veel kunnen afdwingen."

"Vergeet niet dat voetbal een emotioneel gegeven is. Als een buitenlandse topclub plots 150 miljoen vangt, wil ze misschien plots wel weer driemaal 50 miljoen investeren. Maar net zo goed probeert iedereen onder de prijs te handelen. Het wordt toch een bloedbad, vrees ik.”