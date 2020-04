Sfeergroep Kortrijk furieus in open brief aan clubbestuur: "Geen band met Roeselare en Waalse draaischijf van corruptie" & "Plannen zijn grove belediging aan loyale fans"

De fusieplannen tussen Kortrijk, Moeskroen en Roeselare zijn als een bom ingeslagen. Supporters van de drie clubs hebben hun onvrede al geuit. Een sfeergroep van Kortrijk komt nu met een open brief.

Het moge duidelijk zijn: lang niet iedereen ziet de fusie niet zitten. Bij Moeskroen waren er bijvoorbeeld protestspandoeken en onze redactie sprak met een ontevreden ex-voorzitter van een Kortrijkse supportersclub.

Ondertussen stuurde sfeergroep 'United 19' een open brief naar het bestuur van Kortrijk, de club met stamnummer 19. Hier leest u de brief integraal:

Geachte heer Allijns, beste bestuur van KV Kortijk, Vrijdagmorgen ontplofte een bom. Kranten stonden vol, voor ons onheilspellende, berichten: “KV kortrijk en Moeskroen willen fuseren”, “Voorzitter Allijns: dit zou een droom zijn”, “Moeskroen wil fusie met KV Kortrijk: Eerste gesprekken verlopen constructief”.

Wij, als trouwe supporters, vielen compleet uit de lucht, geen mens zag dit aankomen, aangezien wij de afgelopen jaren een financieel en sportief stabiele club hebben die elk jaar beetje bij beetje weet te groeien en nieuwe successen boekt. Met andere woorden: Geen club die nood heeft aan een fusie met twee (!) niet-levensvatbare clubs, al is het maar om die paar extra sponsors te genereren.

Wat ons nog het meest stoort zijn de uitspraken van dhr. Allijns. Die liet weten dat vasthouden aan ‘een vlagje en een hymne’ contraproductief zouden zijn in het belang van de club. Een grove belediging aan het adres van de vele loyale supporters die door dik en dun hun KV Kortrijk elke week weer komen steunen.

Ook liet onze president weten dat er dan gekeken moest worden voor een naam en dat KV Kortrijk een goede (en u leest het goed) PRODUCT-naam zou zijn. Over onze naam mag nooit gediscussieerd worden, net als over ons logo, waarover natuurlijk geen woord werd gerept. Voor die duizenden mensen die u schijnbaar slechts als “consumenten” ziet is KVK meer dan dat, het is hun trots en hun passie, en u zet dit aan de kant als slechts een ‘product’ van het moderne voetbal.

Onacceptabel dus, want wij zijn een van de laatste echte traditieclubs in België en daar moeten we verdomd fier op zijn! Daarnaast hebben wij geen enkele band met Roeselare, een club die zelfs haar restaurantrekeningen niet meer kon vereffenen, en nog minder met die Waalse draaischijf van corruptie, nl. Moeskroen, dus van een zogezegde “droom” is volgens ons geen sprake.

Laat ons even duidelijk zijn: Wij houden met hart en ziel van onze club en willen natuurlijk op een hoger niveau spelen, maar nooit ten koste van ons “vlagje”, onze hymne, onze naam, ons logo, ons stamnummer 19 en ten slotte onze prachtige stad. Onze vraag is dan ook glashelder: Communiceer over de gevoerde gesprekken zoals Roeselare en Moeskroen al deden en verwacht hevige tegenstand indien het duidelijk zou worden dat onze club “verhoerd” zou worden aan de draaischijf dat men “modern voetbal” heet!

TRADITIE BOVEN SUCCES, PASSIE OVER GELD! United 19, Red Side.