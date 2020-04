Romelu Lukaku doet Q&A met fans: geeft er eentje lik op stuk en is zeer duidelijk over terugkeer naar Anderlecht

Romelu Lukaku had zaterdagavond wel wat tijd over en organiseerde een Q&A voor de fans. Hij kreeg uiteraard honderden vragen binnen en pikte er daar enkele uit. Zo antwoordde hij nog eens duidelijk over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht.

Enkele weken geleden liet hij via de sociale media ook al aan Michael Verschueren weten dat hij zou terugkeren binnen x aantal jaren. Hij is daar echt van overtuigd en Lukaku is een man van zijn woord.

Toen hem gevraagd werd of hij zou terugkeren, was het antwoord klaar en duidelijk: 'For sure!'. "Zeker" dus. Al is hij nog niet uitgevoetbald aan de top, dus het zal wel nog even wachten worden. Maar de fans van Anderlecht mogen zich al verkneukelen.