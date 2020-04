Sporteconoom waarschuwt voor tragische toestanden: "Slechts een paar clubs hebben een financiële buffer"

Het wordt een erg bijzondere transferzomer, zoveel is duidelijk. Er is het coronavirus en er zijn in België nog wel andere problemen ook. En dat kan er enorm op inhakken ...

"Slechts een paar clubs hebben een financiële buffer in 1A", geeft Wim Lagae, sporteconoom aan de KU Leuven, aan in Het Laatste Nieuws. Slechts paar clubs hebben buffer "Clubs zoals AA Gent, KRC Genk en Club Brugge. Er zijn ploegen die al in de problemen zaten voor de coronacrisis, ook andere ploegen zullen nu moeten inbinden. Ook teams die nu al een licentie hebben." "Van de tekengelden die transfervrije spelers krijgen, zal nog weinig overschieten. Voor kleinere clubs zijn die tekengelden nu al problematisch."