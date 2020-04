🎥 Wat gebeurde er op 21 april in de voetbalgeschiedenis? Zulte Waregem doet Anderlecht bibberen en C. Ronaldo legt Camp Nou het zwijgen op: "Calma, calma estoy aqui"

Ook op dinsdag 21 april geen live-voetbal op de Europese velden. In het verleden was dat al eens anders, uiteraard. Wat waren enkele opvallende momenten van 21 april doorheen de recente voetbalgeschiedenis?

21 april ... 2019

PSG ontvangt het noodlijdende Monaco in het Parc des Princes en krijgt voor aanvang van de match te horen dat Lille punten had verloren. De titel was nog voor het eerste fluitsignaal al binnen, maar toch verzorgde Kylian Mbappé de show met een hattrick tegen zijn ex-club.

21 april ... 2013

Een neus voor doelpunten, maar ook bijtgrage tanden. We hebben het natuurlijk over Luis Suarez. Zeven jaar geleden mocht Branislav Ivanovic aan den lijve ondervinden.

Exact 7⃣ jaar geleden zette @LuisSuarez9 z'n tanden in de verdediging van @ChelseaFC en vooral in Ivanovic! 🦷😱 pic.twitter.com/JvGanUwQ7h — Play Sports (@playsports) April 21, 2020

Op diezelfde dag, maar dan op de Belgische velden, aan de Gaverbeek om precies te zijn, deed Zulte Waregem Anderlecht bibberen in de titelstrijd. Essevee ontving paars-wit op speeldag vijf van de play-offs en stuurde RSCA met 2-1 naar huis na goals van Leye en Malanda. De manschappen van Francky Dury grepen de leiding, maar Anderlecht zette de scheve situatie recht en pakte in eigen huis de titel tegen Zulte Waregem.

21 april ... 2012

21 april was ook de dag waarop Cristiano Ronaldo zijn duivels ontbond in het hol van de leeuw. Real Madrid klopte Barcelona in Camp Nou met 1-2 en CR7 scoorde het winnende doelpunt. Hij maande de tienduizenden aanwezigen aan tot kalmte met zijn legendarische viering. "Calma, Calma! Estoy Aqui" (Rustig maar, rustig! Ik ben hier).