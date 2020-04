Club Brugge houdt beslissing UEFA met argusogen in de gaten: Anderlecht kan ineens CL spelen en Club naar... voorrondes EL

De UEFA komt morgen (donderdag) samen om mogelijk scenario's te bespreken als het niet meer mogelijk zou zijn om dit seizoen te voetballen. België wordt niet meer op de korrel genomen omwille van het stopzetten van de competitie, maar één plan zou wel eens voor heel wat beroering kunnen zorgen...

De UEFA heeft van verschillende federaties de vraag gekregen om de UEFA-ranking te hanteren om de Europese tickets aan te duiden. Dus niet de rangschikking die er op dit moment is. In België zou dat betekenen dat... Gent Champions League speelt en... Anderlecht de voorrondes van de CL. Irreëel... Club Brugge zou dan zelfs voorrondes Europa League moeten spelen in dat scenario.

En dat terwijl ze de competitie domineerden... De KBVB ijvert dan ook bij de UEFA om het klassement wel te gebruiken. De top van de bond wil vandaag naar UEFA-baas Ceferin bellen voor meer info en laten weten dat ze niet akkoord zouden gaan met zo'n verdeling.

Club Brugge zou uiteraard op zijn achterste poten staan. Ook bij Charleroi en Antwerp zullen ze dit een slechte grap vinden...