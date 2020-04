Sterke man bij Antwerp hekelt houding van Club Brugge, Gent en Charleroi in dossier 'stopzetting competitie': "Hun miljoenen zijn binnen"

De Nationale Veiligheidsraad spreekt zich vrijdag uit over het organiseren van grote sportevenementen. Voor clubs die dit seizoen nog willen voetballen kan dat het einde van hun dromen betekenen. Antwerp-voorzitter Paul Gheysens hoopt alvast dat er nog gevoetbald kan worden.

Daarvoor kijkt hij naar de Europese landen, waar men dat ook wil. "Enkel Nederland zegt dat het ophoudt, maar daar hebben ze ook al vaak bijgestuurd. Duitsland. Italië. Spanje. Engeland. Frankrijk waarschijnlijk. Daar gaan ze allemaal voetballen. En wij zouden dat dan niet doen", vraagt Gheysens zich af bij Het Laatste Nieuws.

Het gaat niet dat drie ploegen willen stoppen en de rest zomaar moet volgen.

Als het medisch verantwoord is moet er volgens de grote man van Antwerp en Ghelamco gespeeld worden. Daarnaast hekelt hij ook de houding van Club Brugge, KAA Gent en RCS Charleroi.

"Alleen de eerste drie in het klassement willen stoppen. Maar ja, hun buit is binnen, met dertig of vijfentwintig miljoen op de rekening. Maar wat met de rest? Het gaat niet dat drie ploegen willen stoppen en de rest zomaar moet volgen", besloot hij.