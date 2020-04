Ex-journalist en beste vriend Carl Huybrechts verdedigt Louis De Vries: "Een warme, eerlijke mens, geen naïeve pierewaaier"

In de muziekwereld wilden ze reageren. Jean Blaute, Raymond van het Groenewoud en Ben Crabbé stuurden een reactie naar HLN om Louis De Vries te verdedigen. Ook één van zijn beste vrienden, voormalig journalist Carl Huybrechts, wil één en ander plaatsen.

"Want hoe Louis wordt afgeschilderd, is onder de gordel. En bovendien niet waar", zegt hij in HLN. "Louis is van alle mensen die ik ken misschien wel de meest 'gedistingeerde tiep' van allemaal, zoals we zeggen. Iemand met manieren, die keurig spreekt, die andere mensen niet tegen de haren instrijkt. Hij is aangenaam en zelfs verheffend gezelschap. Een warme, eerlijke mens, geen naïeve pierewaaier."

Dat de Lokeren-spelers al maanden op hun centen wachten, vindt Huybrechts vreemd. "Nooit, nooit, nooit in die 45 jaar dat ik hem ken, heeft Louis de indruk gegeven dat hij centen achterhield, wat charlatans en oplichters doen. Het enige wat je hem kan verwijten, is dat hij soms minder goed rekent dan hij denkt."

Hij is in de steek gelaten door mensen die beloftes hadden gedaan

"Louis gaat er altijd vrij snel vanuit dat bij projecten het geld wel zal binnenrollen. Een vorm van onstuitbaar enthousiasme, wat hem soms de realiteitszin doet vergeten. Dat zorgde voor problemen bij Germinal Beerschot, en nu bij Lokeren. Hij heeft me met tranen in de ogen gezegd dat hij wist dat hij het management van Lokeren niet goed heeft gedaan, maar hij is wel élk uur van elke dag bezig geweest. Hij is initieel in de steek gelaten door mensen die beloftes hadden gedaan en die achteraf niet zijn ingelost. Hij is bedot, denk ik."