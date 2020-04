Vanhamel over interesse: "Ik heb nooit moeten kiezen tussen Beerschot en Anderlecht"

Anderlecht polste vorige week bij Beerschot naar kapitein Mike Vanhamel en bij de sportieve leiding gingen alle alarmbellen af. Met een mooie contractverlenging hielden de Ratten hun doelman aan boord. Al zegt die nu zelf dat hij nooit zelf met Anderlecht sprak.

De contractverlenging kwam ook niet uit de lucht vallen. "We waren al een aantal maanden bezig met de gesprekken over een nieuw contract en de interesse van Anderlecht heeft niks in een stroomversnelling gezet. Alle punten en komma's werden eerder al gezet en we hebben de deal gewoon afgerond", zegt hij in de podcast van Luther Rommens, Tene Pod Bene.

"De interesse van Anderlecht is nooit echt concreet geworden richting mij toe, ook al werd er veel geschreven in de pers. Ik heb nooit de keuze moeten maken tussen Beerschot en Anderlecht. Ik had eerder al aangegeven dat ik lang bij Beerschot hoopte te blijven. Ik heb nooit een voorstel ontvangen van RSCA, maar ze moesten ook eerst met Beerschot praten. Ik hoorde wel van mijn makelaar dat er concrete interesse was, maar ik heb mij daar verder van afgehouden."