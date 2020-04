Zebra's straks op het podium? Tussen trots en teleurstelling: "We hadden zelfs nog hoger kunnen mikken"

Wie had Sporting Charleroi na 29 speeldagen op de derde plaats in het klassement verwacht? Een sensationele prestatie van de Carolo's, maar wie weet zat er zelfs nog meer in.

Als er straks wordt besloten om de competitie stop te zetten en om de Europese tickets te verdelen op basis van de huidige stand, dan zou Charleroi zijn ticket niet gestolen hebben. Daar is Joris Kayembe, in de winter overgekomen, fier op. "Ik heb de juiste keuze gemaakt. Derde worden is echt uitzonderlijk", zei Kayembe bij la Dernière Heure.

Maar we zullen wellicht nooit weten waar het schip uiteindelijk was gestrand voor Charleroi. "Ons vormpeil in acht genomen zou je kunnen stellen dat we de middelen hadden om op zoek te gaan naar meer. Beter dan die derde plaats", besloot de winteraankoop van de Zebra's.