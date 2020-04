Antwerp staat helemaal alleen, meerderheid profclubs wil er zo snel mogelijk definitief punt achter zetten aangezien haalbaarheid steeds kleiner wordt

Terwijl men in andere Europese landen angstvallig probeert de competitie herop te starten, lijkt men binnen de Pro League daar niet veel geloof meer aan te hechten, ondanks dat de virologen en politici de deur op een kier zetten.

Antwerp staat helemaal alleen in zijn wens om toch nog te proberen voetballen dit seizoen. Voor 30 juni lijkt dit niet mogelijk, aangezien er nog niet voldoende testen zijn en de vrees is dat er zal worden samengehokt om wedstrijden zonder publiek toch te beleven. Daarbij komt dat er dan in principe binnenkort groepstrainingen moeten toegelaten zijn, wat ook niet in het verschiet ligt.

Het overgrote deel van de Pro League beseft dat het seizoen definitief gedaan is. Wedstrijden na 30 juni zouden trouwens voor overlapping zorgen met de tv-contracten. Of hoe ga je aan Eleven uitleggen dat hun contract al is ingegaan, maar ze de wedstrijden van dit seizoen niet mogen uitzenden?

Duitsland al onder vuur

Op 4 mei wordt er gestemd over de stopzetting, maar de Pro League doet vandaag al een vragenronde bij de experten en virologen om hun standpunt te kennen. Het wachten is op de beslissing van de Veiligheidsraad. Die zou daar vrijdag meer info over geven. Als die wedstrijden tot in juni verbieden zou de overmachtclausule kunnen ingeroepen worden bij de rechtenhouders om geen compensatie te moeten betalen.

In Duitsland is het debat intussen ook aan de gang. Bondskanselier Merkel liet weten dat er vanaf 9 mei weer gevoetbald kan worden, maar wordt daarin tegengesproken door de virologen. Ook de fans zijn niet te vinden voor voetbal achter gesloten deuren...