Nieuw contract Losada? Beerschot en Argentijnse coach zetten er geen druk op

Er werd woensdag gespeculeerd dat Hernan Losada deze week een nieuw contract als definitief hoofdtrainer van Beerschot zou tekenen. Binnen de club voert men die gesprekken echter in alle sereniteit. De Argentijn blijft sowieso en er is geen druk.

Het zal waarschijnlijk nog niet voor deze week zijn. Maar druk is er niet aangezien Losada nog twee jaar vastligt bij Beerschot. Daar zijn ze ook bijzonder tevreden over zijn werk en laten ze de beslissing ook deels aan hem over of hij straks hoofdtrainer of technisch directeur wil worden. Losada ziet zijn toekomst zelf wel als hoofdtrainer, dus hoogstwaarschijnlijk wil hij wel door als T1.

Maar geen van beide partijen wil druk op die gesprekken zetten. Beerschot is blij met wat Losada liet zien als hoofdtrainer sinds hij overnam van Stijn Vreven. Zijn spelfilosofie en werklust hebben quasi iedereen binnen de club achter het project gekregen, iets wat niet altijd het geval was onder Vreven.

Zwaar geapprecieerd

Beerschot is momenteel vooral bezig met de uitbouw van de club, maar de technische commissie heeft ook al voldoende evaluaties gedaan om een duidelijk beeld te hebben van het werk van Losada. Hij bracht Beerschot in een gunstige positie na de eerste finalematch om over te gaan naar 1A (1-0 tegen OHL) en dat is niemand ontgaan.

Als het deze week niet is, zal het uiteindelijk toch wel geconcretiseerd worden in een nieuw contract. Maar op dit moment willen de Ratten gewoon de rust bewaren en rustig verder werken naar volgend seizoen toe.