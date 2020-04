📷 Standard springt mee op de kar van enkele Belgische clubs en is zo helemaal mee met de laatste trend

Naast Club Brugge, AA Gent, KV Oostende en KV Mechelen heeft nu ook Standard beslist om mondmaskers op de markt te brengen.

Op de website van Rouches vinden we meer informatie. "Dit zijn maskers gemaakt van herbruikbare stof, polyester microvezel 205 gr/m² en het is wasbaar op 60 graden. Ze bedekken de neus, de mond en de kin. Het wordt vervaardigd door een firma die erkend is voor het maken van dit soort producten."

Op de website zal Standard pakketten van 4 maskers (met 4 verschillende ontwerpen) te koop aanbieden voor de prijs van 20 euro/pak waarvan 2 euro zal worden geschonken aan de Stichting Standard. Zo willen ze ziekenhuizen in de regio helpen bij de aankoop van essentieel materiaal in de strijd tegen Covid-19.