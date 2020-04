Transfernieuws en Transfergeruchten 29/04: Berahino - Larin - Govea García - Sissako

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Zulte Waregem zet Larin, Govea, Berahino en Sissako in de etalage

Zulte Waregem voelt de coronacrisis in de portefeuille en moet de tering naar de nering zetten. Om het budget voor volgend seizoen in orde te brengen moeten uitgaande transfers geld in de lade brengen. (Lees meer)