Voor het goed doel en de volksgezondheid: Beerschot en Anderlecht verkopen mondmaskers

Meer en meer clubs hebben tegenwoordig een mondmasker in hun gamma op de webshop. Ook Anderlecht en Beerschot springen nu op de kar.

Vanaf maandag 4 mei zijn mondmaskers verplicht op het openbaar vervoer en in scholen en wordt het sterk aangeraden om er een te dragen in de openbare ruimte. Belgische voetbalclubs spelen daar handig op in.

Zaterdag maakte Anderlecht bekend dat het maskers ging verkopen. De recordkampioen biedt drie gekleurde varianten aan (paars, wit en zwart) in een pakketje. Zo'n pakket kost 15 euro. Anderlecht stort de winst (3 euro) door naar het nabij gelegen Joseph Bracops Ziekenhuis.

Koop nu gepersonaliseerde #RSCA mondmaskers en steun het goeie doel. 😷💜 Bestel nu en maak het verschil. Voor u, voor de anderen en voor het J. Bracopsziekenhuis in Anderlecht. 🏥👉 https://t.co/mfjenMe8fx pic.twitter.com/iU5FPcD86G — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) May 2, 2020

Ook Beerschot biedt een pakketje aan. Daarin zitten vier verschillende maskers voor de prijs van 20 euro. Op twee uur tijd gingen meer dan 2.000 maskers over de virtuele toonbank.