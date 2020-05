Vicevoorzitter FIFA wil voetbalseizoen naar 'Amerikaans model' over kalenderjaar spreiden

Victor Montagliani, vicevoorzitter van de FIFA stelt voor om de voetbalcompetities pas te hervatten in januari 2021. "Dit idee moeten we niet zomaar afwijzen", zegt hij.

Montagliani is ook voorzitter van de CONCACAF (Noord- en Centraal-Amerika) en wil de Europese competities de komende twee jaar "minstens tijdelijk" volgens kalenderjaar afwerken. De mosterd daarvoor is hij gaan halen in de MLS, waar dat al even het geval is. "Doe het voor twee jaar minstens. Dat zou ook de planning van het WK in Qatar eind 2022 vergemakkelijken", zegt hij bij het Italiaanse Sportiva.

Door zijn voorstel zullen de competities meer tijd krijgen om dit seizoen verder af te werken en om in januari dan aan een nieuw seizoen te beginnen. In Nederland en Frankrijk zijn de competities evenwel al definitief stopgezet en ook andere landen dreigen te volgen.