De top- en floptransfers van STVV: 'Vietnamese Messi' veel te licht bevonden; wisselend succes met Japanners

Het is ondertussen al van 7 maart geleden dat er nog een balletje getrapt werd in de Jupiler Pro League. In afwachting van de verderzetting van de competitie of van volgend seizoen gingen we bij de zestien eersteklassers op zoek naar de top- en floptransfer van dit seizoen. Vandaag: Sint-Truiden.

Het werd een drukke transferzomer voor de Kanaries. Aan uitgaande zijde vertrok er erg veel kwaliteit met onder meer Endo, Tomiyashu, De Sart, Kamada. De Truiense penningmeester wreef zich in de handen, Marc Brys veel minder. De Antwerpse coach van STVV kaartte meermaals aan dat zijn kern niet voldoende gewapend was. Sindsdien was de relatie tussen de Japanse bestuurskamer en de technische staf was dan ook verzuurd. Brys' ontslag kwam dan ook allerminst als donderslag bij heldere hemel.

TOP

Heel wat nieuwe gezichten dus op Stayen. De jonge Thibault De Smet kwam over van AA Gent en liet mooie dingen zien. Een vervelende blessure hield hem geruime tijd van de velden.

Yuma Suzuki deed het meer dan behoorlijk als spits. Ondanks zijn kleine gestalte was de 24-jarige Japanner belangrijk als aanspeelpunt. Hij schuwde het harde werk niet en scoorde bovendien zeven doelpunten in de competitie. Verre van onaardig voor een nieuwkomer in de Jupiler Pro League.

Al was de revelatie bij STVV misschien wel Santiago Colombatto. De 23-jarige Argentijnse Italiaan kwam over van Cagliari en ontpopte zich onmiddellijk als certitude. Het was de defensieve middenvelder die het tempo bepaalde van de Kanaries. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor de stilstaande fases. Zijn tien gele kaarten in 19 wedstrijden zijn dan weer wel van het goede te veel.

FLOP

Suzuki was een voltreffer, in tegenstelling tot zijn landgenoot Tatsuya Ito. STVV betaalde 1.5 miljoen aan Hamburg, maar de Japanner kwam niet verder dan zeven invalbeurten. Wat dan gezegd van de 19-jarige Braziliaan Jhonny Lucas. Wie? STVV telde maar liefst 2.5 miljoen neer voor Lucas, die niet verder kwam dan twee wedstrijden... bij de beloften. Ook de ervaren Steve De Ridder bracht niet wat men er van verwacht had.

Toch is de grootste floptransfer voor ons Cong Phuong Nguyen. De 'Vietnamese Messi', die een godenstatus geniet in zijn thuisland, werd gewogen en veel te licht bevonden in Limburg. De transfer van Nguyen leverde de Truiense sociale media dan wel een boost op qua volgers, maar daarmee is alles gezegd. Nguyen kwam niet verder dan een invalbeurt op het veld van Club Brugge (6-0 nederlaag). In de winterstop vertrok de Vietnamese Messi met stille trom terug naar zijn thuisland.