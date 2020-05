Mogelijke vervanger voor Roeselare of Lommel staat al klaar: traditieclub krijgt licentie voor profvoetbal

Ze moeten zich in 1B niet al te veel zorgen meer maken. Na Lierse Kempenzonen heeft nu ook Seraing zijn licentie voor het profvoetbal gekregen van het BAS.

Dat betekent dat als Roeselare of Lommel hun proflicentie niet krijgen, Seraing in aanmerking komt om te stijgen naar 1B. Verbazend dat het nieuws nu al bekend is, maar het ging heel vlug voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. Seraing moest één document toevoegen om de financiële continuïteit voor volgend seizoen te waarborgen en kon dat ook voorleggen.

Tien minuten later stonden ze alweer buiten met goed nieuws. Het is al jaren de droom van Seraing, dat toch een traditieclub is in het Belgisch voetbal, om weer toe te treden tot de elite. Met de hulp van het Franse Metz willen ze weer naar boven. Seraing stond op het moment van de stopzetting van de competitie op de derde plaats in Eerste Amateur en komt dus voor Lierse Kempenzonen in aanmerking voor promotie.