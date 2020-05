De problemen in de Pro League: competitieformat komend seizoen loskoppelen van seizoen erop en... enkele miljoenen solidariteitsbijdrage

Maak een competitieformat voor volgend seizoen en de rest zien we later wel... Dat is de boodschap die de kleinere clubs de topclubs wil duidelijk maken. Daar is een goeie voedingsbodem voor, maar er zijn - belangrijke - details die een voorlopig akkoord in de weg staan.

Zowat iedereen is het erover eens dat er dit seizoen niet meer gevoetbald wordt en dat volgend seizoen speciale maatregelen vereist zijn om rechtzaken te vermijden. Zo lijkt het logisch dat Waasland-Beveren in 1A blijft en dat zowel Beerschot als OHL erbij zullen komen. Een oplossing om uitzonderlijk 17 (als Moeskroen zijn licentie niet krijgt en ervan uitgaande dat Oostende en Standard hun licentie wel krijgen) of 18 clubs toe te laten wordt algemeen aanvaard.

Garanties

Tot zover geen probleem ware het niet dat sommige clubs daar voorwaarden voor de competieformat aan willen koppelen. Voor de de meeste clubs is dat dan weer een brug te ver. Er is een consensus dat eerst dit seizoen moet opgelost worden en dat er dan pas moet nagedacht worden over een eventuele wijziging in de competitieformat.

De meeste clubs willen gewoon volgend seizoen opgelost zien, want elke week dat een beslissing uitgesteld wordt, verliezen ze geld. Er wordt gevraagd om solidariteit. Initieel werd de K11 verweten deze situatie aan te grijpen om naar 18 of 20 te gaan. Maar het is net de K11 - en bij uitbreiding de B8 - die wil dat volgend seizoen los gezien wordt van wat er daarna gaat gebeuren.

Solidariteitsbijdrage en geld voor Waasland-Beveren

Ook de veelbesproken solidariteitsbijdrage is nog een struikelblok. Gent nam daarbij het voortouw maar is als betrokken partij (zij zouden verzekerd zijn van 7-8 miljoen euro en krijgen voor deelname aan de Champions League 15 miljoen euro) te zeer betrokken om tot een oplossing te komen.

Het plan om Waasland-Beveren geld te geven om te degraderen en zo met 16 te blijven, viel niet in goede aarde. Vooral niet omdat voorzitter De Witte reeds verklaarde wel, uitzonderlijk, naar 18 te willen gaan. Een consensus kan gevonden worden omdat clubs als Anderlecht en Genk zich bijvoorbeeld solidair opstellen.

Voorzitter Peter Croonen heeft de sleutel in handen. Hij werd geprezen om zijn bemiddelende positie en wil alle partijen bij elkaar brengen, Het grootste probleem lijkt echter dat er geen enkele onafhankelijke instantie/persoon bezig is met het oplossen van die laatste hinderpalen. Er is iemand nodig om knopen door te hakken en iedereen even op korte termijn te laten denken en daarna pas op langere termijn. Want door de coronacrisis is de toekomst niet meteen voorspelbaar...