Analyse Als er één man is waar Anderlecht geld voor moet uittrekken... Een leider vind je niet zomaar

We schreven het dit seizoen meermaals: als er iemand bij Anderlecht een contractverbetering verdient, is het wel Hendrik Van Crombrugge. De doelman was de meest constante pion van de Brusselaars. En als het aan hem ligt, blijft hij dat ook...

Van Crombrugge is geen man die graag verhuist en houdt meer zijn speelkansen in het oog dan zijn bankrekening. Anders had hij ook al bankverwarmer bij Ajax kunnen geweest zijn. Bij Anderlecht heeft hij alle kansen om mee te gaan naar het EK volgend jaar. Hij moet daarvoor gewoon beter presteren dan Matz Sels en Koen Casteels. De 26-jarige keeper liet dit seizoen duidelijk blijken dat hij het hoger niveau aankon. Iets waar bondscoach Roberto Martinez eerder al van overtuigd was, want hij riep hem al op voor de trainingen van de Rode Duivels toen hij nog bij Eupen zat. Voor Van Crombrugge zou een toernooi een grotere beloning zijn dan een toptransfer. Zeker omdat hij het nodige krediet heeft opgebouwd bij paars-wit. Soigneren Maar er mag natuurlijk ook wel iets tegenover staan. Van Crombrugge gaat kunnen zwaaien met interesse aan de onderhandelingstafel. Anderlecht zal eerst en vooral aan zijn doelman moeten denken vooraleer het transfers gaat doen. Een contractverbetering is naast een teken van appreciatie ook de manier om te zeggen dat ze een toekomst op de lange termijn met hem zien. Dat er een aantal dure contracten moeten vertrekken, is duidelijk. Maar de waarde van Van Crombrugge drukt zich niet enkel uit op het veld. Na Kompany is hij de man waar in de kleedkamer het meest naar geluisterd wordt. Omdat zijn woorden ook onderbouwd zijn. Dat wordt geapprecieerd door zijn ploegmaats. Een doelman en potentiële kapitein moet je soigneren, dat beseffen ze ook bij Anderlecht. Nu enkel nog het geld ervoor vinden...