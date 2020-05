OFFICIEEL: Ervaren verdediger promoveert niet mee met Deinze en trekt naar Lokeren-Temse

Toen Lokeren-Temse zijn nieuwe website lanceerde kondigde het ook de komst van Tjendo De Cuyper aan. Toen al luidde het dat aanwinst nummer vier niet de laatste ging zijn. De fusieclub voegt nu ook de daad bij het woord.

Lokeren-Temse heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Bart Goossens. De 35-jarige rechtsachter die ook centraal uit de voeten kan komt over van Deinze. Hij zal de stap naar eerste klasse B dus niet mee zetten.

In de jeugd bij Gent

“Voor mij is dit de perfecte volgende stap in mijn carrière. Ik ben een vriend van Killian Overmeire en kwam hem geregeld hier op Daknam aanmoedigen. Ik wil graag mijn steentje bijdragen om deze club weer tot een succes te maken. Ik had onmiddellijk een heel erg goed gevoel bij de mensen van het bestuur. Ik noem ze 'realistisch ambitieus'", reageerde Goossens op de webstek van Lokeren-Temse.

Goossens genoot zijn jeugdopleiding bij KAA Gent en was tussen 2012 en 2017 een belangrijke schakel bij Lommel. De voorbije drie seizoenen kwam hij uit voor Deinze.