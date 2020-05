Analist stelt zich vragen bij Brugse interesse in Rode Duivel: "Ik zie de match tussen Chadli en Club Brugge niet"

Dat Club Brugge geïnteresseerd is in Nacer Chadli, die zijn uitleenbeurt bij Anderlecht aan een einde ziet komen, is al langer bekend. Toch is niet iedereen ervan overtuigd dat de stijlrijke Rode Duivel wel zal passen in het systeem van Philippe Clement, ondanks zijn grote talent.

In Het Nieuwsblad geeft Gert Verheyen, die voor Anderlecht en Club Brugge uitkwam, zijn visie. "Chadli en Club Brugge... dat vind ik een moeilijke, al heeft hij tot zijn blessure een heel goed seizoen achter de rug." "Een goede speler kan je altijd gebruiken, maar de match tussen Chadli en Club Brugge zie ik niet. Wellicht zien ze hem als vervanger bij een mogelijk vertrek van Diatta of Dennis, maar Chadli is toch een ander type. Op de flanken bij Club staan al jaren explosieve jongens met een actie. Die pure startsnelheid heeft Chadli niet." "Hij kan ook centraal uit de voeten. Maar daar zit je met Vanaken en Vormer. Daarom, ik weet het zo nog niet", besluit Verheyen.