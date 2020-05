Alessio Castro-Montes in het vizier van een grote Spaanse club?

Alessio Castro-Montes, de rechtsback van AA Gent, heeft een uitstekend seizoen gehad met de Buffalo's. Door zijn seizoen zou hij de aandacht getrokken hebben van Sevilla FC.

Alessio Castro-Montes (22) heeft met succes de overstap gemaakt van AS Eupen naar AA Gent. Met 31 wedstrijden is het jonge Belgische talent dat bij Standard en Anderlecht is opgeleid een vaste waarde geworden in de ploeg. Volgens La Dernière Heure heeft Castro-Montes ook naam gemaakt in Spanje, want Sevilla FC en twee andere Spaanse clubs zouden interesse tonen.

Castro-Montes heeft echter een contract tot juni 2022 bij AA Gent en de club wil hem niet graag laten gaan. Het is dus afwachten of er wel een transfer komt voor de back.