Exit Mirallas en Bolat: "In hoeverre is zijn vertrek zeker? Je weet nooit wat de club uit de hoge hoed tovert" & "Niet onmisbaar"

Antwerp stoomt zich klaar voor volgend seizoen. Er wordt weer in groepjes getraind en de aflopende contracten worden bekeken. Wat er met Dieumerci Mbokani, Steven Defour of Laszlo Bölöni gaat gebeuren is nog onzeker, maar het lied van Kevin Mirallas en Sinan Bolat op de Bosuil is uitgezongen.

Eind april schotelden we drie spelers die einde contract waren voor aan clubicoon Cisse Severeyns: Steven Defour, Kevin Mirallas en Zinho Gano. Intussen kondigde Antwerp het afscheid van Mirallas aan. "Ik zei toen dat ik hem erbij zou nemen, maar ook dat het niet van primordiaal belang was om hem te houden", legt Severeyns nu opnieuw uit.

"Het is geen onmisbare speler in deze selectie. In de breedte was hij absoluut een meerwaarde en misschien zou hij zijn niveau na een seizoen wat hebben opgekrikt. Met Lamkel Zé, Ivo Rodrigues en in mindere mate Manuel Benson zijn er alternatieven op zijn positie", gaat hij verder.

In hoeverre is het vertrek van Bolat zeker? Je weet nooit wat ze bij Antwerp uit hun hoge hoed toveren.

Daarnaast trekt ook Sinan Bolat de deur van het Bosuilstadion na drie jaar trouwe dienst achter zich dicht. "Sinds zijn komst is hij altijd een vaste waarde geweest. Een van de weinigen. Samen met Mbokani was hij altijd zeker van een basisplaats. En het was natuurlijke een betrouwbaar sluitstuk", schat Severeyns de doelman hoog in.

Al zal hij het zijn vertrek ook pas echt geloven als Bolat getekend heeft bij een nieuwe club. "In hoeverre is het zeker? Je weet nooit wat ze bij Antwerp uit hun hoge hoed toveren. Mbokani had vorig jaar ook zogezegd zijn laatste partij voor de club gespeeld", geeft Severeyns toch nog een minieme kans aan een verlengd verblijf van Bolat.

"Op Antwerp is hij per slot van rekening de king. Op een ander zal dat misschien niet het geval zijn, zoals dat bij Club Brugge en Galatasaray het geval was. Hier geniet hij van zekerheid", besluit Severeyns.