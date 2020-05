Vanhaezebrouck heeft mening over solidariteitsgelden: "Niet meer dan normaal dat Club Brugge een extra deel afstaat"

Hein Vanhaezebrouck heeft een mening en die verkondigt hij ook. Het huidig gekibbel tussen de Pro League-ploegen begrijpt hij dan ook niet goed. Zeker de discussie over de compensatiegelden niet.

Anderlecht en Genk zijn volgens hem niet de enige ploegen die compensatie moeten krijgen, want in die denkwijze had ook ook Kortrijk nog Europees voetbal kunnen halen via play-off 2: "Compensatie moet er voor iedereen zijn", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Maar over wie die moet betalen, is hij wel duidelijk. "Aangezien de Champions League-vetpotten de laatste jaren nog zijn gestegen, zou het niet meer dan normaal zijn dat de vertegenwoordiger - in dit geval Club - daarvan in deze moeilijke tijden nog een extra deeltje afstaat. Van de clubs die Europa League spelen, kan je dan eenzelfde percentage vragen. Maar niet drie seizoenen lang, zoals sommigen opperen."

"Ik vind: als je de grootste wil zijn - wat Club Brugge momenteel ook is, het heeft de fakkel overgenomen -, dan moet daar een bepaalde standing en waardigheid tegenover staan. En dan moet het zeker niet, zoals nu, een mail rondsturen naar alle clubs met daarin hoe zij willen dat alles wordt geregeld. Zoiets is not done."