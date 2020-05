Speler weigert terug te keren naar het voetbalveld omwille van Coronavirus, maar: "Weigeren om te voetballen is niet mogelijk"

Het was Rafael Gimenez, die actief is in de Spaanse tweede klasse, die vorige week naar buiten kwam met de boodschap dat hij weigerde terug te voetballen zolang er geen vaccin is. Duits specialist arbeidsrecht Martin Schimke waarschuwt alvast spelers die deze beslissing ook willen maken.

"Juridisch gezien staan spelers zwak in hun schoenen. Weigeren te voetballen is gewoon onmogelijk. Men kan dus beter niet verkondigen niet meer te willen voetballen", gaf Schimke aan. "Voetballers zijn verplicht hun contract na te leven. Dus als een club vraagt om te voetballen, zouden ze dat in principe moeten doen. Er is natuurlijk zorgplicht vanuit de club, maar zolang deze aan de opgelegde regels voldoet, kan een speler niet weigeren te voetballen." Voetballers die de mening van Rafael Gimenez delen, zijn dus gewaarschuwd. Gimenez wou niet meer voetballen, zolang er geen vaccin is. "Mijn prioriteit ligt bij mijn dochters. Ik ga hun gezondheid niet in gevaar brengen." "Ik vind sowieso dat de gezondheid van de voetballer primeert. Als dit het einde van mijn carrière betekent, dan is dat maar zo. Dan ga ik wel werken in het café van mijn ouders", liet Gimenez optekenen.