De Top-&Floptransfer van Charleroi: quasi enkel voltreffers voor de Carolo's

Het is ondertussen al van 7 maart geleden dat er nog een balletje getrapt werd in de Jupiler Pro League. In afwachting van de verderzetting van de competitie of van volgend seizoen gingen we bij de zestien eersteklassers op zoek naar de top- en floptransfer van dit seizoen. Vandaag: Charleroi.

Top

Misschien wel de beste transfer van Charleroi: Karim Belhocine. De voormalige assistent van Hein Vanhaezebrouck kreeg voor het eerste de kans om aan het seizoen te beginnen als T1, dit als opvolger voor de naar Genk vertrokken Felice Mazzu. Belhocine gaf de sceptici lik op stuk.

Ook spitsen Kaveh Rezaei en Shamar Nicholson waren absolute voltreffers. Door hun goals weerklonk de naam van Victor Osimhen nog zelden in het Stade du Pays. De Jamaïcaan moest zich dan vaak wel tevreden stellen met een bankzittersrol in zijn eerste seizoen in België, zijn cijfers ogen fraai. Met acht doelpunten in 1331 minuten was hij erg efficiënt.

En wat dan te zeggen van Kaveh Rezaei? Helemaal op het achterplan beland bij Club Brugge, maar dit seizoen is de Iraniër weer helemaal ontketend bij Charleroi. Met veertien doelpunten en vijf assists had hij een enorm aandeel in het succesrijke seizoen van de Carolo's.

Ook Mamadou Fall verdient het om hier genoemd te worden, hoewel hij niet echt een transfer is. Hij keerde dit seizoen immers terug na een uitleenbeurt aan Eupen. Met zijn snelheid was hij van essentieel belang in het tactische plaatje van Belhocine.

Flop

Van echte flops bij Charleroi kan geen sprake zijn. Twee namen die kunnen genoemd worden: Frank Tsadjout en Lazare Amani.

Tsadjout werd gehuurd van AC Milan, maar de jonge spits kon niet opboksen tegen het duo Rezaei-Nicholson. Met een doelpuntje vertrekt hij met stille trom bij Charleroi.

Lazare Amani kwam tijdens de wintermercato over van Eupen, vooral om de blessure van Cristophe Diandy op te vangen. Mede door de ontbolstering van Morioka een positie lager op het middenveld, speelde Lazare Amani nog geen minuut in de hoofdmacht van de Carolo's.