Leko over Vanaken en De Ketelaere: "Waarom zou hij vertrekken?"

Gaat Club Brugge nog enkele jaren de competitie overvleugelen? Met Hans Vanaken hebben ze een middenvelder die in de fleur van zijn carrière zit en met Charles De Ketelaere hebben ze ook al zijn opvolger in huis...

En volgens Ivan Leko gaat De Ketelaere nog wel een hele tijd kunnen profiteren van de ervaring van Vanaken. "Ik weet niet of Hans zo snel zal vertrekken. Waarom zou hij? Hij is erg gelukkig bij Club, hij heeft er alles wat hij nodig heeft. Maar Hans heeft toch getoond dat hij als beste speler in de Belgische competitie, zijn plaats zou hebben in de subtop in Duitsland, Engeland of Spanje", zegt Leko in De Zondag.

De Ketelaere overtuigde in zijn eerste jaar iedereen dat hem een mooie toekomst te wachten staat. "Wat De Ketelaere betreft: ik zie hem fantastisch graag spelen, maar iedereen weet dat het tweede jaar het moeilijkste is."