Leegloop bij Antwerp duurt voort, ook Hoedt volgend seizoen niet meer te bewonderen op de bosuil

Antwerp kende een goed seizoen, maar ziet toch heel wat sterkhouders vertrekken. Na Sinan Bolat, Kevin Mirallas en coach Laszlo Boloni vertrekt nu ook Wesley Hoedt.

Antwerp heeft nog tot 31 mei om de aankoopoptie van acht miljoen euro van Wesley Hoedt te lichten, maar zal dat niet doen. Dat gaf Wesley Hoedt zelf aan. De verdediger traint momenteel mee bij zijn ex-club AZ.

"Ik las al dat ik hier zou tekenen, maar dat is niet waar. In overleg met Southampton en Antwerp heb ik gevraagd of ik hier mocht meetrainen en dat werd toegelaten. Ik weet nog niet waar ik volgend seizoen zal spelen."

Waar dat al zeker niet zal zijn weet de Nederlander wel. "Ik zal volgend seizoen niet actief zijn voor Antwerp. Gezien de omstandigheden is de aankoopoptie van acht miljoen euro te hoog. Ik denk dat zelfs zonder dit virus het bedrag te hoog was."

Antwerp gaf zelf nog aan de aankoopoptie wel te gaan lichten, maar dat zal er dus niet van komen. "Ik weet niet wanneer ze het zullen bekendmaken, maar voor mij ligt het vast. Ik zal volgend seizoen niet voor Antwerp spelen."

Hoedt is dus de zoveelste sterkhouder die Antwerp achter zich laat. Ook Bolat, Mirallas en Boloni verlaten The Great Old en collega centrale verdediger Dino Arslanagic staat ook op het punt de club te verlaten.