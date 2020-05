Speelt Hans Vanaken volgend seizoen nog voor Club Brugge? "Zeg nooit nooit in voetbal"

Hans Vanaken was dit seizoen één van de smaakmakers bij Club Brugge. Een avontuur in het buitenland behoort volgend seizoen meer dan waarschijnlijk tot de mogelijkheden. Toch is het, door de coronacrisis, nog niet helemaal duidelijk hoe de transferperiode zal verlopen.

Hans Vanaken zelf gaf ook meer uitleg over een eventuele transfer bij VTM Nieuws. Ze vroegen namelijk of hij volgend seizoen nog bij Club Brugge aan het werk zou zijn. "Zeg nooit nooit in het voetbal", aldus de aanvallende middenvelder. "Door de onzekere tijden is het nu rustig, maar het einde van de mercato is uiteraard nog ver weg. Ik ben even tevreden als ik hier eind augustus nog ben", vertelde Hans Vanaken net voor het virtuele titelfeest.