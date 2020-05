"Bölöni liep me straal voorbij... Wist hij dan niet dat ik trainer was?"

Met Laszlo Bölöni verliest de Jupiler Pro League een van haar meest kleurrijke figuren. Los daarvan leverde hij vooral schitterend werk bij de Great Old.

Ook Gert Verheyen komt in het Nieuwsblad nog even terug op het vertrek van de grillige Roemeen. "Je kan niet zeggen dat Bölöni het niet goed deed bij Antwerp. Hij heeft hen in die drie seizoenen mee een identiteit helpen geven."

"Al vond ik wel dat ze moesten evolueren naar een iets dominantere manier van voetballen. Al is dat niet eenvoudig, zonder je identiteit te verliezen."

Hoe dan ook verliest de Belgische competitie een erg kleurrijk en onvoorspelbaar figuur. "Hij bracht sowieso leven in de brouwerij. Hij kon grappig zijn, maar ook erg onbeschoft tegen de interviewer. Toen we vorig seizoen op de Bosuil speelden, kruisten Bölöni en ik elkaar in een voorts lege gang. Hij bleef naar de grond kijken en liep me straal voorbij. Begon de intimidatie daar al, of wist hij niet dat ik trainer was van Oostende?", vraagt Verheyen zich af.