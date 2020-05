Heeft Waasland-Beveren eigen graf gegraven? "Ze hebben zich veel te arrogant opgesteld"

Waasland-Beveren moet volgend jaar in 1B voetballen. De fusieclub zocht op het laatste moment nog steun bij de andere profclubs, maar werd wandelen gestuurd. En daar is een opvallende reden voor.

De Algemene Vergadering had vorige donderdagavond een voorstel richting Pro League gestuurd voor een competitie met achttien clubs. Dat werd echter afgeschoten. Paniekvoetbal op de Freethiel.

Waasland-Beveren deed er afgelopen vrijdag alles aan om zichzelf te redden. Elke eersteklasser kreeg een telefoontje van de Leeuwen. Eén vraag: willen jullie stemmen voor een competitie met 18 clubs en op die manier ons vel redden?

Het Laatste Nieuws weet dat de meeste clubleiders daar geen oren naar hadden. Meer zelfs: er werd her en der zelfs plezier geschept in de degradatie van blauw-geel. “Ze hebben zich de voorbije seizoenen meermaals arrogant opgesteld en nu…”, was een veelgehoord antwoord.

Amper twee stemmen te weinig

Nochtans scheelde het amper twee luttele stemmen - voor de duidelijkheid: om géén tachtig procent van de stemmen te halen - om de Leeuwen op het hoogte niveau te houden. De realiteit is echter dat er op de Freethiel tweedeklassevoetbal zal worden gespeeld. Of staat Waasland-Beveren na een seizoen al terug tussen de grote jongens?