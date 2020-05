Cercle Brugge misnoegd na Algemene Vergadering: "Net zij die ons moeten beschermen, discrimeneren ons"

Cercle Brugge-voorzitter Vincent Goemaere kwam niet tevreden uit de Algemene Vergadering. Daarin werd beslist dat Cercle Brugge niet mee zou profiteren van het solidiariteitsfonds.

Aangezien Cercle gebruik maakte van de technische werkloosheid voor hun spelers, zal de club niet kunnen profiteren van het solidariteitsfonds. Dat kan op weinig sympathie rekenen van voorzitter Vincent Goemaere. "Het is onwerkelijk dat de verening die ons net zou moeten beschermen ons discrimineert."

De schuld ligt volgens Goemaere dan ook volledig bij de Pro League. "Wij hebben een nota ontvangen waarin specifiek gezegd werd dat we gebruik konden maken van technische werkloosheid gedurende de coronaperiode door overmacht."

"Wij zijn evenwel het slachtoffer geweest doordat die laatste speeldag niet is doorgegaan. Wij hebben het financieel daardoor ook moeilijker gekregen. Dit moet zeker nog eens besproken worden binnen de Pro League."

Ondertussen is de technische werkloosheid onder de spelers nog geen verleden tijd. "Wij zijn druk aan het onderhandelen met de spelers. Dat is niet gemakkelijk, want je zit met veel verschillende contracten. We hopen er snel uit te komen."