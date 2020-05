Waasland-Beveren legt zich niet neer bij degradatie en heeft juridisch stappenplan klaar

De Algemene Vergadering van de Pro League riep Waasland-Beveren uit tot degradant, maar daar is de rode lantaarn (na 29 speeldagen) het helemaal niet mee eens. Na lang beraad hebben de onfortuinlijke Waaslanders een stappenplan klaar.

De club gaat drie stappen ondernemen om zich alsnog in 1A te kunnen handhaven. Want dat is het doel. "We gaan al onze rechtsmiddelen uitputten", verklaarde advocaat Tom Rombouts bij Het Nieuwsblad.

De eerste stap is bemiddeling bij de Pro League in een onderhoud met voorzitter Peter Croonen. Als dat geen effect heeft kan W-B naar het BAS stappen. Stap 2. Zo lag de agenda van de Algemene Vergadering geen acht dagen op voorhand vast. "En dat voor één van de belangrijkste vergaderingen in de geschiedenis van ons voetbal", aldus Rombouts.

De laatste strohalm is het aanvechten van de licentie van Moeskroen, om hun plaats in 1A in te nemen. "Die motivering over (het toekennen van, nvdr.) de licentie van Moeskroen, is hallucinant. We beraden ons over stappen", besloot Rombouts.