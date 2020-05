Ondanks gedupeerden Beerschot, OHL en Waasland-Beveren: "Dit is de minst slechte oplossing voor het voetbal"

'We kiezen voor de oplossing met de minste slachtoffers', klonk het voor de Algemene Vergadering. Met 18 clubs zouden noch Beerschot, noch OHL, noch Waasland-Beveren zich geslachtofferd voelen, maar toch kwam een format met 16 clubs uit de bus.

Peter Croonen, voorzitter van de Pro League, legt uit hij dat format tot stand kwam. "Voor een format met 18 of 20 ploegen was het zeker dat er geen 80% meerderheid gehaald kon worden. Daarom werd een overgangsscenario op tafel gelegd (van 18 naar 16 clubs over een of meerdere seizoenen), maar sommige clubs zagen dat niet zitten omdat het risico op degradatie dan groter zou worden", legde Croonen uit.

Dus werd er voor 16 ploegen gekozen met Waasland-Beveren als degradant en moeten OHL en Beerschot nog onderling uitmaken wie naar 1A stijgt. "Ik begrijp dat er ploegen zijn die niet gelukkig zijn met de afronding van de competitie."

"We moeten met OHL en Beerschot blijven praten en overleggen voor de best mogelijke oplossing. Maar ik blijf erbij: de oplossing die we hebben, is de minst slechte voor ons voetbal. Als er een meerderheid van 80 procent moet gehaald worden, kom je altijd in compromissen terecht", besloot de voorzitter van de Pro League