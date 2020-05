De trainerswissel en de geruchten over publieksheld Wim De Decker door de ogen van een Antwerp-fan

Antwerp nam afscheid van Laszlo Bölöni en stelt donderdag Ivan Leko voor bij de pers. Door de komst van de Kroaat komt er misschien ook een einde van de samenwerking met assistent-trainer Wim De Decker, een zeer graag geziene figuur op de Bosuil.

Ook Laszlo Bölöni had veel kritiek opgebouwd bij de fans, maar geheel onverwacht kwam zijn vertrek niet. "Langs de ene kant wel, omdat hij de voorbije drie jaar goed werk heeft geleverd. Zijn eerste seizoen was misschien wel zijn beste, omdat hij toen voor een volledig nieuwe ploeg stond, maar alle neuzen wezen al snel in dezelfde richting. Zo onderscheid een toptrainer zich van een gewone trainer", vertelt Bart De Vré ons. De Vré is een trouwe fan van RAFC en de beheerder van Youtube-kanaal 'Sfeer Royal Antwerp Football Club'.

"Maar na drie jaar tijd werd het misschien ook tijd voor een nieuwe cyclus. Daarom was het geen volstrekte verrassing. Het valt te begrijpen dat de club na drie jaar voor een andere, modernere aanpak kiest", gaat hij verder.

De passie van Ivan Leko

Ivan Leko zal voor die andere aanpak moeten zorgen. Volgens De Vré zou het een goede match kunnen worden tussen de Kroaat en de club/fans. "Leko is iemand die heel gepassioneerd staat te coachen en dat zien de fans graag. Bovendien staat hij voor aanvallend voetbal en wie is daar nu geen fan van? Maar dan zullen de resultaten moeten volgen. In het verleden liet hij mooie dingen zien bij STVV en er was natuurlijk de titel met Club Brugge. Dat belooft."

Maar door de aanstelling van Ivan Leko is er misschien geen plaats meer voor Wim De Decker; al sinds 2013 bij de club en een held nadat hij de club in 2017 naar 1A loodste. Is het te verantwoorden als hij vertrekt. "Het hangt er van af wat hij zelf wil. Misschien heeft hij zelf wel de ambitie om hoofdtrainer te worden."

Vergelijking met Philippe Clement

Dan verwijst De Vré naar de carrièreplanning van Philippe Clement, die destijds als assistent-coach vertrok bij Club Brugge om T1 te worden bij Waasland-Beveren. "Misschien heeft Wim De Decker dezelfde carrièreplanning voor ogen. Eerst ervaring opdoen als assistent - en dat heeft hij de voorbije drie jaar absoluut gedaan - om vervolgens naar een kleinere club te gaan om hoofdtrainer te worden. In 2017 pakte hij met ons de titel in tweede klasse en misschien pakt hij zijn volgende ook wel bij ons. Laat het ons hopen", besluit De Vré met een optimistische noot.

